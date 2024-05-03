Рианчо оценил решение «Зенита» по Семаку

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о том, что петербургский «Зенит» собирается продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Семак - опытный тренер, который обладает большим талантом. Продление контракта до 2030 года - это не катастрофа, а огромный успех. Он будет расти вместе с клубом, который дал ему такую возможность», - передает слова испанского специалиста «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «сине-бело-голубые» предложат Семаку новый долгосрочный контракт до 2030 года. Под руководством этого специалиста петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России.