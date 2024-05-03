Колыванов: «Спартак» преобразился после замены Абаскаля»

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о работе и.о. главного тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича.

«После замены Абаскаля команда преобразилась. Они играю достаточно уверенно, действуют в обороне на ноль, создают моменты. Главное - побеждают, наконец. Уход сказался положительно», - передает слова Колыванова Legalbet.

Напомним, что под руководством Слишковича «красно-белые» одержали три победы и дважды сыграли вничью. После 26 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 42 балла и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.