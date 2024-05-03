Юран обратился к болельщикам «Пари НН» после отставки

Экс-рулевой «Пари НН» Сергей Юран обратился к болельщикам команды после своей отставки. Несколько дней назад руководство клуба приняло решение расстаться со специалистом.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, огромное спасибо сказать. Я много где поработал и могу сказать, что в Нижнем одни из лучших болельщиков. Я буду помнить их поддержку и отношение», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В последнем поединке под руководством Юрана нижегородская команда потерпела разгромное поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 1:5. После 26 туров чемпионата России «Пари НН» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.