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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран обратился к болельщикам «Пари НН» после отставки

03 Мая 2024 • 08:22 Комментировать

Экс-рулевой «Пари НН» Сергей Юран обратился к болельщикам команды после своей отставки. Несколько дней назад руководство клуба приняло решение расстаться со специалистом.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, огромное спасибо сказать. Я много где поработал и могу сказать, что в Нижнем одни из лучших болельщиков. Я буду помнить их поддержку и отношение», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В последнем поединке под руководством Юрана нижегородская команда потерпела разгромное поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 1:5. После 26 туров чемпионата России «Пари НН» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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