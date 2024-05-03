Юран прервал молчание после отставки из «Пари НН»

Экс-главный тренер «Пари НН» Сергей Юран впервые высказался о своем уходе из нижегородского коллектива. Об увольнении 54-летнего наставника было объявлено несколько дней назад.

«Я зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы выжимал из игроков всё. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. В итоге я оказался заложником ситуации. Руководство приняло такое решение», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В последнем матче под руководством Юрана «Пари НН» потерпел крупное поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 1:5. После 26 туров Премьер-лиги нижегородцы с 28 очками занимают 11-е место в таблице.