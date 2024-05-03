Ташуев: «Семак может проиграть один чемпионат»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился мыслями о работе главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Человек выиграл пять чемпионатов подряд, с какого перепугу он должен выигрывать каждый год?» Семак абсолютно нормально работает. Человек может проиграть один чемпионат - что такого-то?» - передает слова специалиста Sports.ru.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России петербургский клуб с 50 очками занимает первое место в таблице. На второй строчке с таким же количеством баллов находится «Краснодар». Топ-3 замыкает московское «Динамо», на счету которого 47 очков.