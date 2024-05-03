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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кто станет чемпионом России, если «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» наберут поровну очков

03 Мая 2024 • 12:00 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Чемпионат России неминуемо движется к развязке. Судя по всему, три комплекта медалей будут разыграны между «Зенитом», «Динамо» и «Краснодаром». В очном и частично заочном режиме. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задаётся вопросом, а что случится, если три этих клуба в итоге наберут одинаковое количество очков.

При таком раскладе включится нагромождённая статистика личных встреч. То есть их придётся считать между тремя командами. В отношении «Зенита» в этом плане уже всё известно. Питерцы уже дважды сыграли в нынешнем чемпионате и с «Динамо», и с «Краснодаром». Набрали в сумме четыре очка за эти четыре матча.

Личные встречи

Динамо – Краснодар – 1:3

Зенит – Динамо – 2:3

Зенит – Краснодар – 1:1

Краснодар – Зенит – 1:2

Динамо – Зенит – 1:0

30-й тур (25 мая): Краснодар – Динамо

Таблица личных встреч на данный момент

Место
Команда
И
В
Н
П
Мячи
О
1 Динамо 3 2 0 1 5-5 6
2 Краснодар 3 1 1 1 5-4 4
3 Зенит 4 1 1 2 5-6 4

Таким образом, при равенстве очков у этих трёх команд «Зенит» точно не станет чемпионом. Единственная возможность для «Краснодара» обойти «сине-бело-голубых» в таблице при равенстве очков – когда к разбору личных встреч подключается «Динамо». Чтобы стать в таком случае чемпионом, от «быков» требуется победа в последнем туре над «Динамо».

 Кирилл Иванцов

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