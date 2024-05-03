Кто станет чемпионом России, если «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» наберут поровну очков

Чемпионат России неминуемо движется к развязке. Судя по всему, три комплекта медалей будут разыграны между «Зенитом», «Динамо» и «Краснодаром». В очном и частично заочном режиме. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задаётся вопросом, а что случится, если три этих клуба в итоге наберут одинаковое количество очков.
При таком раскладе включится нагромождённая статистика личных встреч. То есть их придётся считать между тремя командами. В отношении «Зенита» в этом плане уже всё известно. Питерцы уже дважды сыграли в нынешнем чемпионате и с «Динамо», и с «Краснодаром». Набрали в сумме четыре очка за эти четыре матча.
Личные встречи
Динамо – Краснодар – 1:3
Зенит – Динамо – 2:3
Зенит – Краснодар – 1:1
Краснодар – Зенит – 1:2
Динамо – Зенит – 1:0
30-й тур (25 мая): Краснодар – Динамо
Таблица личных встреч на данный момент
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|1
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|2
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|3
|Зенит
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
Таким образом, при равенстве очков у этих трёх команд «Зенит» точно не станет чемпионом. Единственная возможность для «Краснодара» обойти «сине-бело-голубых» в таблице при равенстве очков – когда к разбору личных встреч подключается «Динамо». Чтобы стать в таком случае чемпионом, от «быков» требуется победа в последнем туре над «Динамо».
Кирилл Иванцов
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