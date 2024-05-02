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Антон Заболотный ответил на вопрос о новом контракте с ЦСКА

02 Мая 2024 • 23:02 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
06.05 20:30

Форвард «армейцев» Антон Заболотный дал комментарий о новом контракте со столичным клубом.

- Нет никаких подвижек, - передаёт слова 32-летнего нападающего «Матч ТВ».

Заболотный выступает за ЦСКА с 2021 года, его действующее соглашение с «армейским» клубом истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард принял участие в 37 матчах за ЦСКА, в которых смог 11 раз поразить ворота соперников и сделать три результативные передачи.

ЦСКА в 26 турах РПЛ набрал 38 баллов и идёт на восьмой строчке в турнирной таблице. 6 мая команда Владимира Федотова на своём поле примет казанский «Рубин», начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный

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