Антон Заболотный ответил на вопрос о новом контракте с ЦСКА

Форвард «армейцев» Антон Заболотный дал комментарий о новом контракте со столичным клубом.

- Нет никаких подвижек, - передаёт слова 32-летнего нападающего «Матч ТВ».

Заболотный выступает за ЦСКА с 2021 года, его действующее соглашение с «армейским» клубом истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард принял участие в 37 матчах за ЦСКА, в которых смог 11 раз поразить ворота соперников и сделать три результативные передачи.

ЦСКА в 26 турах РПЛ набрал 38 баллов и идёт на восьмой строчке в турнирной таблице. 6 мая команда Владимира Федотова на своём поле примет казанский «Рубин», начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.