Гол в ворота ЦСКА стал для Ерохина лишь первым в сезоне

Александр Ерохин, игрок полузащиты питерского «Зенита» вечером в четверг поразил ворота московского ЦСКА. Что любопытно, гол в концовке встречи стал для опытного зенитовца лишь первым в уже подходящем к концу сезоне в рамках всех официальных турниров.

Свой последний гол за «Зенит» Ерохин оформлял почти год назад. Это случилось 3 июня 2023 года в матче против «Факела» (1:0).

Ерохину 34 года, в «Зените» опытный игрок с лета 2017 года – седьмой год подряд.

Напомним, что в матче ЦСКА и «Зенита» к самому завершению подходит второй тайм. Голом в ворота питерцев отметился Антон Заболотный.