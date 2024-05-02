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Гол в ворота ЦСКА стал для Ерохина лишь первым в сезоне

02 Мая 2024 • 21:13 Комментировать

Александр Ерохин, игрок полузащиты питерского «Зенита» вечером в четверг поразил ворота московского ЦСКА. Что любопытно, гол в концовке встречи стал для опытного зенитовца лишь первым в уже подходящем к концу сезоне в рамках всех официальных турниров.

Свой последний гол за «Зенит» Ерохин оформлял почти год назад. Это случилось 3 июня 2023 года в матче против «Факела» (1:0).

Ерохину 34 года, в «Зените» опытный игрок с лета 2017 года – седьмой год подряд.

Напомним, что в матче ЦСКА и «Зенита» к самому завершению подходит второй тайм. Голом в ворота питерцев отметился Антон Заболотный.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Ерохин
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