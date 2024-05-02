Игнатов: «Угальде скоро забьёт, а в будущем у него будет много голов»

Михаил Игнатов, футболист «красно-белых», поделился мнением о нападающем столичной команды Манфреде Угальде.

Угальде принадлежит «Спартаку» с зимы этого года, в активе 21-летнего форварда восемь игр за «Спартак» в чемпионате России, в которых он не смог отличиться.

- Угальде хорош, но такое бывает, что нападающий не забивает. Думаю, скоро он забьет, а в будущем голов у него будет много. Мы ему в этом помогаем, - передаёт слова Игнатова «Чемпионат».

«Спартак», имея в своём активе 42 балла, находится на четвёртом месте в таблице чемпионата. 5 мая коллектив Владимира Слишковича на выезде встретится с «Пари НН», матч начнётся в 19:00 по столичному времени.

Контракт костариканца со «Спартаком» действует до 2028 года, а трансферная стоимость нападающего оценивается в восемь миллионов евро.