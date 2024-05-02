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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Руководство «Зенита» выражает контрактом доверие Семаку»

02 Мая 2024 • 20:09 Комментировать

Максим Деменко, бывший футболист и эксперт делится своими мыслями по поводу нового контракта Сергея Семака с «Зенитом», который будет рассчитан до 2030 года. Об этом стало известно на днях.

«Полагаю, руководство «Зенита» хочет показать своё доверие к Семаку, на протяжении многих лет он приводит команду к чемпионству. Думаю, Сергею Богдановичу очень приятно, что даже на фоне такого не самого удачного и стабильного сезона с ним всё равно хотят продлить соглашение», - говорит Деменко Legalbet.

«Зенит» в этом сезоне впервые за пять лет рискует не стать чемпионом России. Команда делит первое место с «Краснодаром», у обоих клубов по 50 очков по итогу 26 прошедших туров Премьер-лиги. Поджимает с 47 очками московское «Динамо» с третьего места.

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Евро-Футбол.Ру,
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