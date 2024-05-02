Каряка – о Семаке: «Пять лет – отличный срок»

Андрей Каряка, бывший российский и украинский футболист оценил новый контракт Сергея Семака с питерским «Зенитом». Ранее сообщалось, что питерцы продлевают соглашение с тренером до 2030 года.

«Семак принёс пять чемпионств, возможно, будет ещё шестое. Почему бы не продлить? Пять лет — отличный срок», - делится Каряка с Metaratings.

Как добавил Андрей, сейчас в «Зените» появилась большая группа молодых игроков с добротным потенциалом.

«Наверное, не всегда стабильно будут играть, но через некоторое время они результат покажут», - предсказывает Каряка.

Семак тренирует «Зенит» вот уже почти ровно шесть лет. И пять раз из шести сезонов питерцы при Семаке становились чемпионами страны. Команда может забрать титул и в шестой раз подряд, если финиширует выиграет чемпионскую гонку текущего сезона.