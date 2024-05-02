Балахнин: «Пока не стал бы списывать «Сочи» со счетов»

Сергей Балахнин, бывший тренер «Ростова» высказался о шансах «Сочи» сохранить прописку в Российской премьер-лиге на будущий сезон.

«Уже солидное отставание даже от зоны стыков, но не стал бы списывать их со счетов, шансы на спасение теоретические имеются. Немного жаль, что они поздно спохватились, однако ничего не вернуть уже», - говорит Балахнин Legalbet.

«Сочи» осталось провести четыре игры в РПЛ, две из них – против представителей первой тройки – «Динамо» и «Краснодара». Также южане сыграют с «Пари НН», который тоже рискует вылететь и с «Рубином».

В таблице у клуба 16 место и 20 очков, отставание от стыковых матчей – шесть баллов.