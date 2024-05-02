Агент Джикии сообщил о состоянии футболиста

Вадим Шпинёв, представитель Георгия Джикии, рассказал о физическом состоянии защитника «красно-белых».

- Джикия чувствует себя отлично, он вернулся в общую группу. Он тренируется без каких-либо ограничений. К матчу против «Пари НН» готовится, как и вся команда, - цитирует агента игрока «Спартака» «РБ Спорт».

Ранее в «Спартаке» сообщили, что у Джикии небольшая травма, из-за чего он не был в заявке команды на последних матчах.

В этом сезоне футболист принял участие в 11 играх за «Спартак», но не отметился забитыми мячами. Летом этого года истекает контракт футболиста со «Спартаком».

5 мая столичный коллектив под руководством Владимира Слишковича на выезде сыграет с «Пари НН», начало встречи запланировано на 19:00 по мск.