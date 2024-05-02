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Появились новые подробности ухода Ивана Игнатьева из «Железничара»

02 Мая 2024 • 18:47 Комментировать

Несколько дней назад российский форвард «Железничара» из Сербии, Иван Игнатьев покинул балканский клуб. В нём он не провёл и полугода.

Ненад Михайлович, экс-главный тренер «Железничара», поделился слухами о причине ухода Ивана из клуба.

«Его прогрессом были довольны, но проблемой была физподготовка. Слышал, Игнатьев нарушил контракт, а ещё - дело в его физических кондициях. Но мои личные впечатления о нём хорошие, я узнал его как большого профессионала», - делится Михайлович для Sport24.

25-летний футболист провёл за «Железничар» семь матчей, в которых лишь раз отметился ассистом.

Президент «Железничара»: Рад, что Игнатьев ушёл

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Игнатьев Железничар Панчево Ненад Михайлович ещё теги
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