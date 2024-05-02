Бабич пропустит матч с «Пари НН», Джикия восстановился и готов сыграть

Срджан Бабич, защитник московского «Спартака» пропустит грядущий матч РПЛ против нижегородского «Пари НН». А Георгий Джикия, в свою очередь, сможет помочь «красно-белым». Об этом в пресс-службе клуба сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Бабич получил повреждение в матче с «Динамо», ближайший матч он пропустит. Георгий Джикия в свою очередь восстановился и готовится к игре с «Пари НН», - рассказали в «Спартаке».

Напомним, «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля не проигрывает при Владимире Слишковиче. Серия без поражений «красно-белых» насчитывает пять игр кряду – три победы и два ничейных исхода.