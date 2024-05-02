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Бабич пропустит матч с «Пари НН», Джикия восстановился и готов сыграть официально

02 Мая 2024 • 18:30 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Срджан Бабич, защитник московского «Спартака» пропустит грядущий матч РПЛ против нижегородского «Пари НН». А Георгий Джикия, в свою очередь, сможет помочь «красно-белым». Об этом в пресс-службе клуба сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Бабич получил повреждение в матче с «Динамо», ближайший матч он пропустит. Георгий Джикия в свою очередь восстановился и готовится к игре с «Пари НН», - рассказали в «Спартаке».

Напомним, «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля не проигрывает при Владимире Слишковиче. Серия без поражений «красно-белых» насчитывает пять игр кряду – три победы и два ничейных исхода.

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