Бояринцев назвал текущий сезон РПЛ самым интересным за последние годы

Денис Бояринцев, российский тренер и бывший игрок «Спартака» полагает, что текущий сезон РПЛ – один из самых интересных за последние годы. Всё потому, что в прошлых сезонах «Зенит» уже за несколько туров гарантировал себе золотые медали.

«Не припомню такой концовки. «Краснодар» с «Зенитом» так и будут бороться за первую строчку, а на третье место команд пять претендует», - говорит Бояринцев для Legalbet.

«Зенит», пятикратный чемпион последних лет в РПЛ и «Краснодар» идут бок о бок на первой строчке с 50 баллами за четыре тура до конца. На расстоянии три балла от них на третьем месте с 47 очками «Динамо».