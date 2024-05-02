Ташуев заявил, что обижается на руководство «Факела»

На прошлой неделе Сергей Ташуев покинул воронежский «Факел». Перед его уходом с поста команда выдала серию из поражений.

Сергей Абуезидович заявил, что не обижается на руководство «огнеопасных» за свой уход из команды. Однако не совсем понимает произошедшее.

«Обижаются слабые люди. Но не могу понять, почему при достаточно неплохой работе с тобой расстаются. Возможно, я неправ – и надо договариваться на берегу», - говорит Ташуев Sports.ru.

«Факел» с 7 по 25 апреля проиграл четыре матча подряд. После Ташуев покинул воронежский клуб «по семейным обстоятельствам».

«Элемент совпадения, а именно мои проблемы в семье и желание «Факела» расстаться – был», - добавил Ташуев.