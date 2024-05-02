Стали известны даты стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в будущем сезоне между командами Премьер-лиги и Мелбет-Первой лиги.

Согласно документу, который оказался в распоряжении телеканала «Матч ТВ», первые игры пройдут 29 мая, ответные – 1 июня. Хозяева и гости в них определятся жеребьёвкой.

Напомним, на данный момент 13-е место таблицы РПЛ занимает «Балтика», 14-е – «Оренбург», у обоих коллективов по 26 набранных очков.

В Первой лиге на третьем месте с 50 очками идёт «Акрон», на четвёртом с 47 баллами – тульский «Арсенал».

13-я команда РПЛ сыграет с четвёртой командой Первой лиги, а 14-я команда РПЛ – с третьей.