Ташуев объяснил, почему у его команд после успеха начинается спад

Сергей Ташуев, российский футбольный тренер рассказал, почему команды, в которые он приходит на пост главного тренера, сначала показывают яркий футбол, а потом «сдуваются».

«Команды, в которые я прихожу, сразу становятся яркими. Так мы изначально завышаем планку. Я могу достигнуть хорошего краткосрочного эффекта, но для долгосрочного мне требуется помощь руководства. Устаёт мозг - надо освежать команду конкурентоспособными футболистами», - говорит Ташуев для Sports.ru.

Напомним, что осенью при Ташуеве «Факел» взлетел со дна турнирной таблицы РПЛ – в её середину. Но в апреле команда начала регулярно проигрывать, теперь «Факел» практически в зоне стыковых матчей.