«Оренбург», клуб второй половины турнирной таблицы РПЛ планирует выкупить у чилийского «Коло-Коло» форварда Хорди Томпсона. Но для того, чтобы выкуп состоялся, уральцам необходимо будет сохранить прописку в элите, сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«В клубе довольны адаптацией футболиста и готовы активировать опцию выкупа. Сам футболист также заинтересован в продолжении карьеры в России», - отмечает наш источник.

Напомним, что Томспон в «Оренбурге» с минувшей зимы. Пока что 19-летний футболист в 10 матчах за клуб забил два гола и отдал один ассист.