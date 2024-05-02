Точилин: «Не надо смотреть Смолову в паспорт, главное - польза»

Александр Точилин, бывший динамовец и футбольный тренер высказался о Фёдоре Смолове. У известного форварда в конце сезона заканчивается контракт с московским «Динамо». Новый стороны ещё не подписали.

«Не надо смотреть в паспорт, надо смотреть на то, приносит он пользу или нет. И от этого отталкиваться. Возраст, не возраст и различные условия то выполняются, то нет», - говорит Точилин для «Чемпионата».

Он добавил, что, если «Динамо» ищет способы продления контракта с Фёдором, значит, он нужен клубу.

Напомним, Смолову уже 34 года. В «Динамо» он с зимы 2022 года. Ранее Павел Пивоваров, гендир «бело-голубых» высказался по поводу нового контракта Смолова.