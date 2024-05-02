Черданцев: «Зенит» выглядит небольшим фаворитом чемпионской гонки»

Георгий Черданцев, футбольный комментатор полагает, что питерский «Зенит» является фаворитом чемпионской гонки относительно «Краснодара» и «Динамо». До конца сезона, напомним, остаётся четыре тура.

«Динамо» и «Краснодар» не показывают такого футбола, чтобы пройти оставшиеся игры без потери очков. Эту дистанцию никто без осечек не пройдёт, мне сложно поверить. Но по сравнению с «Краснодаром», «Зенит» на финише – небольшой фаворит», - делится Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, первое место делят «Зенит» и «Краснодар» - у обоих по 50 очков, ниже с 47 набранными очками идёт московское «Динамо».