Стали известны шесть специалистов в номинации «Тренер сезона» РПЛ

Определилился шорт-лист из шести специалистов, которые будут бороться за звание лучшего тренера нынешнего сезона Российской премьер-лиги. В первом этапе голосования приняли участие 63 спортивных журналиста и блогера.

Стоит отметить, что прошлогодний победитель Владимир Федотов не попал в нынешний список.

Претенденты в номинации «Тренер сезона»: Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Рашид Рахимов («Рубин») и Владимир Ивич, который покинул пост главного тренера «Краснодара» в марте.

В финал пройдут три номинанта, а победитель станет известен 26 мая.