Определились шесть футболистов в номинации «Открытие сезона» РПЛ

Стали известны претенденты в номинации «Открытие сезона» Российской премьер-лиги. По итогам голосования 63 спортивных журналистов и блогеров был составлен шорт-лист из шести футболистов.

Претенденты в номинации «Открытие сезона» РПЛ: Бителло («Динамо»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА); Тамерлан Мусаев («Балтика»/ЦСКА); Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Мохаммад Мохеби («Ростов»).

Стоит отметить, что три финалиста станут известны 13 мая, а победителя объявят на специальной церемонии награждения, которая пройдёт 26 мая. В прошлом сезоне данная награда не вручалась.