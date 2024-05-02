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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Определились шесть футболистов в номинации «Открытие сезона» РПЛ

02 Мая 2024 • 16:31 Комментировать

Стали известны претенденты в номинации «Открытие сезона» Российской премьер-лиги. По итогам голосования 63 спортивных журналистов и блогеров был составлен шорт-лист из шести футболистов.

Претенденты в номинации «Открытие сезона» РПЛ: Бителло («Динамо»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА); Тамерлан Мусаев («Балтика»/ЦСКА); Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Мохаммад Мохеби («Ростов»).

Стоит отметить, что три финалиста станут известны 13 мая, а победителя объявят на специальной церемонии награждения, которая пройдёт 26 мая. В прошлом сезоне данная награда не вручалась. 

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Салтыков Тамерлан Мусаев Мирлинд Даку Аббосбек Файзуллаев Бителло Мохаммад Мохебби ещё теги
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16:41 · Россия. Премьер-лига
Стали известны шесть специалистов в номинации «Тренер сезона» РПЛ
16:31 · Россия. Премьер-лига
Определились шесть футболистов в номинации «Открытие сезона» РПЛ
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