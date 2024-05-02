Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов высказался о том, почему «Динамо» так тяжело даются игры со «Спартаком» эксклюзив

02 Мая 2024 • 16:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Бывший вратарь сборной России и «Динамо» Владимир Габулов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении команды Марцела Лички.

- Почему для «Динамо» матчи со «Спартаком» так тяжело складываются в этом сезоне?

- Возможно, влияет психологический фактор. Есть вопросы к тренерскому штабу. Вчера «Динамо» пропустило вообще легкие мячи. Понятно, что второй гол – это контратака, а что касается первого, команда, которая борется за чемпионство, не может так безалаберно играть при фланговых передачах в своей штрафной. Команда старается, что-то пытается создать, но игра обороны вызывает очень большие вопросы.

- «Динамо» реально претендует на золотые медали с такими проблемами?

- Убежден, что да, отталкиваясь от того, как «Динамо» сыграло с «Зенитом», и в предыдущих матчах удалось сократить отставание от первого места. Плюс надо еще учитывать календарь оставшихся встреч. У подопечных Лички он вполне нормальный.

- Как оцениваете игру вратарей «Динамо»?

- Неоднозначно. Но окончательную оценку надо давать после тридцатого тура, когда будет понятно, как голкиперы проведут решающий отрезок чемпионата. Если они психологически смогут справиться и будут выручать команду, это будет отлично.

- «Динамо» нужен новый вратарь?

- Однозначно не отвечу на этот вопрос до окончания сезона. Но если говорить о длительной перспективе, думаю, спортивный отдел клуба думает над этим и анализирует ситуацию. 

- Для вас первый номер Шунин или Лещук?

- Надо обращать внимание на игру голкиперов в зависимости от их эмоционального состояния и подготовки. Мы не должны здесь снимать ответственность с тренера вратарей.

- У «Спартака» после ухода Абаскаля нет поражений. Как оцениваете работу Слишковича?

- В каких-то матчах был элемент удачи, как с «Ростовом». С ЦСКА была организованная игра, хотя моменты у «армейцев» были. Не назвал бы это дерби неудачным для «Спартака», потому что одно очко все-таки команда заработала. После смены тренера «Спартак» выступает очень удачно. Игра стала более организованная, а ребята более мотивированные.  Уровень самоотдачи у игроков повысился. Футболисты стали сплоченнее на поле. Думаю, за третье место «красно-белые» поборются.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Владимир Габулов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Мая
16:03
Каряка назвал лидера в «Динамо»
00:41
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо – Сочи чемпионата России – 5 мая 2024
01 Мая
13:25
Бителло: «Считаю, что неплохо вписался в игру «Динамо»
13:17
Бителло: «Моя цель заключается в том, чтобы выигрывать трофеи»
30 Апреля
19:14
Президент «Сочи»: «Мы будем выходить и биться»
19:03
Точилин рассказал, какие проблемы были у Ивана Игнатьева в «Сочи»
16:08
Личка выступил за переход РПЛ на систему «весна-осень»
15:30
Личка: В РПЛ пока не всё в руках «Динамо»
15:23
Личка высказался о деградации РПЛ
14:24
Кордова опроверг информацию об уходе из «Сочи»
13:13
Кирьяков: «У «Динамо» очень хорошие шансы на победу в РПЛ»
12:00
Силкин: «Динамо» потеряло много очков, их может не хватить для чемпионства»
29 Апреля
20:36
Марио Личка: Тюкавин и другие игроки «Динамо» могут выступать в АПЛ
17:52
Гафин: Не хотим отдавать Тюкавина в «Зенит» 1
17:10
Сёмин: «Динамо» очень сильно приблизилось к чемпионству»
16:54
Гафин рассказал, в чём необходимо прибавить «Динамо» для борьбы за чемпионство
16:16
Семшов заявил, что его не удивит возможное чемпионство «Динамо»
15:07
Силкин: «Динамо» уже не поборется за чемпионство» 2
14:44
Дзюба покинет «Локомотив» — источник
14:27
Роберто Фернандес: «Динамо» на правильном пути»
14:07
Пименов: «Дайте Тюкавину выиграть с «Динамо» трофей, потом уже будем говорить о переходе в европейский топ-клуб»
13:34
Гранат: Европа? Тюкавину можно провести ещё один сезон в «Динамо»
11:10
Агент Сафонов: «Тюкавин показывает отличную игру»
10:42
Ковальчук рассказал, почему решил посетить матч «Динамо» и «Зенита»
28 Апреля
23:52
«Динамо» хочет продлить контракт с легионером
21:47
Гафин назвал задачу «Динамо» в РПЛ
21:12
Смолов заработал дисквалификацию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала» «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя «Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Мая
16:41 · Россия. Премьер-лига
Стали известны шесть специалистов в номинации «Тренер сезона» РПЛ
16:31 · Россия. Премьер-лига
Определились шесть футболистов в номинации «Открытие сезона» РПЛ
16:20 · Россия. Премьер-лига
Определились 32 претендента на звание лучшего игрока РПЛ сезона-2023/24
13:55 · Россия. Премьер-лига
Песьяков ответил на вопрос, кто станет чемпионом РПЛ
13:17 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о работе Семака: «Пригласите меня в «Зенит» - тоже буду штамповать титулы»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Если оставить Слишковича, будет история как с Абаскалем»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака»: «В теории мы ещё можем стать чемпионами»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Колыванов дал точный прогноз на матч ЦСКА - «Зенит» 2
12:05 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «У «Спартака» нет стопроцентной основной обоймы»
12:03 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» потерял полузащитника - названо имя
11:59 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» Арутюнянц: «Для меня важны и чемпионат, и Кубок»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов ответил, улучшил ли Слишкович игру «Спартака»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Промес - не преступник, это человечище»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Литвинов ответил, ждёт ли возвращения Промеса в «Спартак»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Габулов признался, кого видит преемником Федотова в ЦСКА 1
Все новости
Рекомендуем