Бывший вратарь сборной России и «Динамо» Владимир Габулов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении команды Марцела Лички.

- Почему для «Динамо» матчи со «Спартаком» так тяжело складываются в этом сезоне?

- Возможно, влияет психологический фактор. Есть вопросы к тренерскому штабу. Вчера «Динамо» пропустило вообще легкие мячи. Понятно, что второй гол – это контратака, а что касается первого, команда, которая борется за чемпионство, не может так безалаберно играть при фланговых передачах в своей штрафной. Команда старается, что-то пытается создать, но игра обороны вызывает очень большие вопросы.

- «Динамо» реально претендует на золотые медали с такими проблемами?

- Убежден, что да, отталкиваясь от того, как «Динамо» сыграло с «Зенитом», и в предыдущих матчах удалось сократить отставание от первого места. Плюс надо еще учитывать календарь оставшихся встреч. У подопечных Лички он вполне нормальный.

- Как оцениваете игру вратарей «Динамо»?

- Неоднозначно. Но окончательную оценку надо давать после тридцатого тура, когда будет понятно, как голкиперы проведут решающий отрезок чемпионата. Если они психологически смогут справиться и будут выручать команду, это будет отлично.

- «Динамо» нужен новый вратарь?

- Однозначно не отвечу на этот вопрос до окончания сезона. Но если говорить о длительной перспективе, думаю, спортивный отдел клуба думает над этим и анализирует ситуацию.

- Для вас первый номер Шунин или Лещук?

- Надо обращать внимание на игру голкиперов в зависимости от их эмоционального состояния и подготовки. Мы не должны здесь снимать ответственность с тренера вратарей.

- У «Спартака» после ухода Абаскаля нет поражений. Как оцениваете работу Слишковича?

- В каких-то матчах был элемент удачи, как с «Ростовом». С ЦСКА была организованная игра, хотя моменты у «армейцев» были. Не назвал бы это дерби неудачным для «Спартака», потому что одно очко все-таки команда заработала. После смены тренера «Спартак» выступает очень удачно. Игра стала более организованная, а ребята более мотивированные. Уровень самоотдачи у игроков повысился. Футболисты стали сплоченнее на поле. Думаю, за третье место «красно-белые» поборются.

Елена Григорьевская