Определились 32 претендента на звание лучшего игрока РПЛ сезона-2023/24

63 спортивных журналиста и блогера сделали свой выбор в голосовании за звание лучшего игрока Российской премьер-лиги нынешнего сезона. Определились 32 претендента, которые вышли в следующий этап.
32 лучших футболиста РПЛ сезона-2023/24:
- «Оренбург»: Брайан Мансилья;
- «Рубин»: Мирлинд Даку;
- «Факел»: Ираклий Квеквескири;
- «Ростов»: Мохаммад Мохеби, Данил Глебов, Максим Осипенко, Егор Голенков;
- «Спартак»: Срджан Бабич, Александр Максименко, Данил Пруцев;
- ЦСКА: Аббосбек Файзуллаев, Фёдор Чалов, Иван Обляков, Игорь Акинфеев;
- «Балтика»: Евгений Латышонок;
- «Зенит»: Вендел, Матео Кассьерра, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вильмар Барриос;
- «Крылья Советов»: Бенхамин Гарре, Никита Салтыков;
- «Динамо»: Диего Лаксальт, Константин Тюкавин, Бителло;
- «Краснодар»: Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо;
- «Локомотив»: Максим Глушенков, Наир Тикнизян, Илья Лантратов.
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