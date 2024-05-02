Определились 32 претендента на звание лучшего игрока РПЛ сезона-2023/24

63 спортивных журналиста и блогера сделали свой выбор в голосовании за звание лучшего игрока Российской премьер-лиги нынешнего сезона. Определились 32 претендента, которые вышли в следующий этап.

32 лучших футболиста РПЛ сезона-2023/24: