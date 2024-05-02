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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каряка назвал лидера в «Динамо» эксклюзив

02 Мая 2024 • 16:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «Динамо» и «Спартака» в чемпионате.

- Как вам выступление «Динамо» в нынешнем сезоне?

- Команда в целом оставляет очень приятное впечатление. В турнирной таблице  «Динамо»  идет на третьем месте. Конечно, не все получается, но игра «бело-голубых» смотрится неплохо. Разве что индивидуальные ошибки в обороне хотелось бы убрать. 

- Третье место для «Динамо» - это сейчас потолок?

- Нет. Была неудачная серия из трех матчей, а так, вполне могли бы быть выше, потому что лидеры теряют очки. В этом плане чемпионат у нас непредсказуемый. Причем в нижней части таблицы тоже. Сейчас непонятно, кто вылетит, а кто попадет в стыковые матчи. А что касается борьбы за чемпионство, я давно не помню, чтобы в таблице была такая плотность. То же «Динамо» еще имеет шансы на золото. 

- Вы заявляли, что в «Зените» нет яркого лидера. А в «Динамо» он есть?

- Сейчас радует игра Тюкавина. Он лидер на поле.

- Не нуждается ли «Динамо» в новом надежном голкипере, учитывая возраст Шунина и нестабильность Лещука?

- Шунин и Лещук – неплохие вратари. Антон это уже давно доказал. У Лещука были определенные проблемы в этом чемпионате, необязательные ошибки. Он в целом играл нормально, но ляпы все равно случались. С другой стороны, от них никто не застрахован. Однако, если есть возможность привезти вратаря номер один, может и есть смыл подумать об этом.

- По игре, какая команда в РПЛ вам нравится?

- В последнее время нравится «Динамо», которое любит агрессивно играть в атаке и имеет хороший подбор футболистов. Видна сыгранность, слаженность. Иногда бывают провальные матчи, что говорит о нехватке стабильности. Но в целом, футбол команда показывает неплохой. Отмечу «Спартак». Он стал играть менее безрассудно. Появилось больше осмысленных действий, команда обороняется всеми игроками. Видно, что Слишкович поменял что-то после ухода Абаскаля. Появился результат.  

- Как относитесь к тому, что «Спартак» при Слишковиче никому не проигрывает?

- Он же давно в команде. Наверное, у него были свои мысли, но решение было за главным тренером. Слишкович не со стороны пришел, он знал, что происходит внутри. Тренер внес свои коррективы, и сейчас мы видим плоды. Надолго ли их хватит – посмотрим. Но «Спартак» заиграл по-другому.

- Может быть, стоит оставить Слишковича, если он даст результат?

- Руководству виднее. Может быть, если «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи чемпионата, то даже в призовую тройку сумеет попасть. Понятно, что будет сложно это сделать, потому что отрыв от третьего места сейчас составляет пять очков, но шансы есть. Особенно учитывая, что в последнем туре «Динамо» будет играть с «Краснодаром» на выезде. Так что «бело-голубым» еще есть, где терять очки. А уж если «Спартак» возьмет кубок, то будут все основания оставить Слишковича у руля. Так что я все допускаю, тем более, что физически «красно-белые» выглядят неплохо.        

Елена Григорьевская

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