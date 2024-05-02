Песьяков ответил на вопрос, кто станет чемпионом РПЛ

«Устал ли от чемпионств «Зенита»? Нет. Чемпионат выиграет сильнейший. Таблица рассудит: кто достоин больше, тот и окажется на первом месте. Если победит «Зенит», значит, это заслуженно», - передает слова Песьякова «РБ Спорт».