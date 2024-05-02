Песьяков ответил на вопрос, кто станет чемпионом РПЛ

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков в разговоре с журналистами высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Устал ли от чемпионств «Зенита»? Нет. Чемпионат выиграет сильнейший. Таблица рассудит: кто достоин больше, тот и окажется на первом месте. Если победит «Зенит», значит, это заслуженно», - передает слова Песьякова «РБ Спорт».
После 26 туров Российской премьер-лиги первое место занимает петербургский «Зенит» с 50 баллами. На второй позиции располагается «Краснодар» (50), а тройку замыкает столичное «Динамо» с 47 баллами.
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