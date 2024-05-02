Мостовой - о работе Семака: «Пригласите меня в «Зенит» - тоже буду штамповать титулы»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение руководства «Зенита» пролить контракт с Сергеем Семаком.
«Там шикарные условия. Другое дело, если бы Семак подписал контракт на пять лет с «Факелом» или «Уралом». Пригласите меня в «Зенит» - я тоже буду штамповать титулы год за годом», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что новый контракт Семака с «сине-бело-голубыми» будет рассчитан до 2030 года. Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2025-го. Под руководством этого тренера «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом РПЛ.
Бан пользователя