Червиченко: «Если оставить Слишковича, будет история как с Абаскалем»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе и.о. главного тренера «красно-белых» Владимира Слишковича.
«Слишкович никакой не главный тренер. Но тут пошел фарт, поэтому руководители поставили себя в болезненный шпагат. Если его поставить главным, в следующем сезоне будет история как с Абаскалем», - передает слова Червиченко Metaratings.ru.
Напомним, что 14 апреля с поста наставника «Спартака» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. На его место временно был назначен Слишкович. После этого результаты «народной команды» значительно улучшились.
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