Игрок «Спартака»: «В теории мы ещё можем стать чемпионами»

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о шансах команды выиграть Российскую премьер-лигу в нынешнем сезоне.
«Наша задача - выигрывать каждый матч, а дальше посмотрим. В теории мы ещё можем стать чемпионами. Почему нет? Поэтому будем бороться до конца и стараться побеждать в каждом матче», - передает слова Игнатова «Чемпионат».
После 26 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 42 очка и находятся на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Слишковича отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
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