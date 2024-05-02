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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Спартака»: «В теории мы ещё можем стать чемпионами»

02 Мая 2024 • 12:42 Комментировать

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о шансах команды выиграть Российскую премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«Наша задача - выигрывать каждый матч, а дальше посмотрим. В теории мы ещё можем стать чемпионами. Почему нет? Поэтому будем бороться до конца и стараться побеждать в каждом матче», - передает слова Игнатова «Чемпионат».

После 26 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 42 очка и находятся на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Слишковича отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов
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