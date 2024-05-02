Колыванов дал точный прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о первом матче ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Очевидный фаворит - «Зенит». Посмотрим, что сможет противопоставить им ЦСКА. Не думаю, что игра будет слишком яркой. Предположу, что «Зенит» обыграет ЦСКА со счетом 2:1», - передает слова эксперта Sport24.

Напомним, что первый матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 2 мая, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.