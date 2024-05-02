Парфёнов: «У «Спартака» нет стопроцентной основной обоймы»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов выразил мнение, что в настоящий момент у «красно-белых» нет стабильной стартовой обоймы. По этой причине Дмитрий не удивляется, когда главный тренер Владимир Слишкович прибегает к частой ротации.

«У «Спартака» нет стопроцентной основной обоймы. Есть добротные 18-20 игроков плюс-минус одного уровня», – поделился Парфёнов в беседе с изданием Bobsoccer.

Слишкович возглавил «Спартак» несколько недель назад после увольнения Гильермо Абаскаля, который работал в клубе с лета 2022 года. Напомним, в настоящий момент «красно-белые» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.