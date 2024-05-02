«Ростов» потерял полузащитника - названо имя

Арташес Арутюнянц, который является президентом «Ростова», поделился мнением о повреждении полузащитника команды Алексея Миронова.

«Миронов травмирован, очень жаль, нам его не хватает. Когда вернется? Мы не комментируем травмы. Думаю, до конца сезона мы его не увидим, а может, и увидим», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

После 26 туров чемпионата России команда Валерия Карпина набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.