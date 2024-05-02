Президент «Ростова» Арутюнянц: «Для меня важны и чемпионат, и Кубок»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о важности для команды Кубка России и Премьер-лиги.
«Что для меня лично в приоритете: чемпионат или Кубок? Я так не смотрю, для меня важны и чемпионат, и Кубок», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».
Напомним, что сегодня, 2 мая, подопечные Валерия Карпина сыграют против калининградской «Балтики» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России. Победитель этого противостояния встретится в финале с московским «Спартаком».
В турнирной таблице Премьер-лиги «Ростов» с 40 очками занимает седьмое место.
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