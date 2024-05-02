Парфёнов ответил, улучшил ли Слишкович игру «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о том, смог ли преобразовать команду новый тренер Владимир Слишкович. Напомним, несколько недель назад специалист заменил на посту наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Улучшил ли Слишкович игру «Спартака»? В обороне — да. Но ещё хотелось бы более интересных действий в нападении», – цитирует Слишковича Bobsoccer.

Напомним, вчера «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в финал «пути регионов» Кубка России. В Премьер-лиге команда Слишковича пока занимает четвёртое место в турнирной таблице.