Кечинов: «Лучше пусть Слишкович остается у руля «Спартака», чем привезут кота в мешке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о работе Владимира Слишковича и о том, надо ли его оставлять в команде.

- Успешная игра «Спартака» с «Динамо» в этом сезоне закономерна или это стечение обстоятельств?

- Бывает так, что в каком-то сезоне есть удобные и неудобные соперники. Сейчас «Динамо» для «Спартака» как раз и является удобным.

- Почему?

- Так складывается ситуация. Недавно был матч, когда «Спартак» выиграл 2:1, но по ходу игры уступал 0:1. Мы видели, что Лещук допустил две грубые ошибки, которые и решили исход матча. Здесь точно повезло, потому что на тот момент «красно-белые» не были сильнее команды Лички. Остальные встречи складывались по-разному, но все они, кроме одной, сложились удачно.

- Слишкович постоянно ротирует состав, и это приносит пользу. Абаскаль тоже тасовал игроков, но часто это не давало положительного результата. Почему сейчас ротация срабатывает?

- Мне кажется, футболисты раскрепостились при этом тренере. Они стали более сплоченными. Поэтому все выливается в положительный результат.

- В чем «Спартак» прибавил под руководством Слишковича?

- Команда играть-то умеет. Просто что-то мешало добывать положительный результат. А сейчас ребята чувствуют себя более свободными, им легче играть. Это важно. Понятно, что игроки не должны выходить на поле совсем расхлябанными, должна быть какая-то середина. Потому что зажатости тоже быть не должно, иначе не будет получаться.

- Почему в обороне «Спартак» при Слишковиче мало пропускает, хотя мы видели и неожиданные сочетания, например, Чернов – Маслов?

- Это тоже все идет от раскрепощенности игроков. Во всех линиях многое получается. Защитники в «Спартаке» качественные, не в каждой команде можно найти таких исполнителей. Но при Абаскале многое не получалось, какие бы связки он не наигрывал. Проблемы никуда не уходили. А сейчас что-то стало получаться. Наверное, Слишкович немного поменял работу, появились другие упражнения на тренировках для игроков обороны. Понятно, что он уделяет много внимания тем проблемам, которые были в игре в защите.

- В матче с «Динамо» Бабич получил травму задней поверхности бедра и какое-то время пропустит. Не будет проблемой его заменить?

- Мы видим, что у команды Слишковича многое получается в разных сочетаниях. После травмы Бабича играли Чернов, Дуарте и Маслов, наверняка они и продолжат пока играть в таком сочетании.

- Удивляет новость о том, что «Спартак» ищет главного тренера, тогда как у Слишковича все неплохо получается?

- Спортивный директор «Спартака» Амарал в интервью говорил, что Слишкович есть в списке претендентов на пост главного тренера.

- На ваш взгляд, должен ли Слишкович остаться у руля команды?

- Давайте подождем конца сезона, посмотрим оставшиеся матчи и достижения «Спартака» в чемпионате и Кубке России. Если итоги будут достойными, то почему бы его и не оставить? Как я понимаю, Амарал не рассчитывает на российских специалистов, потому что в списке нет Карпина и Черчесова. Тогда уж лучше пусть Слишкович остается, чем привезут опять какого-то кота в мешке. Этот хотя бы знает футболистов, и у него уже многое получается. Пусть тогда он и работает. Каррере доверили команду, и он сделал ее чемпионом.

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Елена Григорьевская