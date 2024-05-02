Давыдов: «Промес - не преступник, это человечище»

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Давыдов в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о будущем нидерландца Квинси Промеса.
«Он навсегда останется легендой «Спартака». Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой - к нам в Россию! Для меня он не преступник», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».
Напомним, что Промеса арестовали в ОАЭ в конце февраля.
После 26 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 42 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем матче «народная команда» на выезде встретится с «Пари НН».
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