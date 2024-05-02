Давыдов: «Промес - не преступник, это человечище»

«Он навсегда останется легендой «Спартака». Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой - к нам в Россию! Для меня он не преступник», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».