Деменко высказался, в чём «Спартак» прибавил при Слишковиче

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дерби с «Динамо».

- Для вас успешная игра «Спартака» с «Динамо» в этом сезоне закономерна или больше стечение обстоятельств?

- Это следствие настроя. Вчера «Динамо» тоже неплохо смотрелось, хоть и проиграло. Но были моменты. Другое дело, что подвела реализация. А «Спартак» выглядел уверенно и победил заслуженно, если анализировать игру.

- Слишкович постоянно ротирует состав, и это дает плоды. У Абаскаля было по-другому. Почему сейчас это срабатывает?

- Видимо, Абаскаль не слушал помощников и принимал свои решения. Сейчас Слишкович под каждый матч подстраивает тактику, подбирает состав. Причем все ребята получают шанс. Никто не обижается. А с победами приходит уверенность в своих силах.

- В чем «Спартак», прежде всего, прибавил при Слишковиче?

- В тактике. Плюс тренер разгрузил ребят психологически. Мы видим, что некоторые футболисты, которые не попадают в состав, выходят на замену мотивированные. Видимо, Слишкович достучался до ребят.

- Удивляет, что «Спартак» ищет главного тренера? Может быть, довериться Слишковичу, раз команда показывает такие результаты?

- Я бы не спешил. Если команда играет хорошо, зачем что-то менять? Слишкович старается проявить себя, как главный тренер. Но, как я понял, руководство клуба ищет более квалифицированного специалиста. Хотя не исключаю, что Владимира оставят в клубе.

- Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал вчера после матча заявил, что Слишкович в любом случае продолжит работать в команде.

- Вопрос в том, как он сработается с новым тренером, который наверняка придет со своим штабом. И потом Слишкович наверняка хочет поработать главным. Поэтому ситуация двоякая.

- Если возвращаться к вчерашнему дерби, вас удивило, что Тюкавина оставили в запасе, хотя он забивал в последних матчах? Не было ли это ошибкой Лички?

- Думаю, Тюкавин очень хотел сыграть в этом матче. Понятно, что сейчас очень плотный график, который сложно выдержать физически. Возможно, были какие-то медицинские вопросы у Константина, о которых не говорят. Но, думаю, один тайм он бы спокойно отыграл, если нет таких проблем.

- Если Бабич, который получил травму, не сыграет в ближайших матчах, у «Спартака» не будет проблем с его заменой?

- Ротация в обороне – это всегда проблема. Но есть ребята, которые заменяют друг друга. Есть конкуренция. Футболисты это понимают. Конечно, Бабич – это потеря. Все-таки игрок основного состава. Но Маслов пока достойно его заменяет. Надо смотреть, что будет на дистанции.

- Как вам нападение «Спартака»? Вчера оно было экспериментальным, без Угальде.

- Вышел Игнатов, который и сам забил, и отдал голевой пас. Это говорит о том, что ребята мотивированы, доказывают, что тоже имеют право играть в основном составе. Это хорошая, здоровая конкуренция. Тренеру лучше поломать голову. Зато есть игроки, которые могут выходить и доказывать.

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- Верите, что «Спартак» удержит беспроигрышную серию до конца сезона?

- Вряд ли. Хотя предпосылки для этого есть.

Елена Григорьевская