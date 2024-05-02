Литвинов ответил, ждёт ли возвращения Промеса в «Спартак»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об одноклубнике Квинси Промесе, которого арестовали в ОАЭ.

«Самое простое для Квинси - чтобы он побыстрее вернулся в Россию. Промес - член нашей команды и семьи. Желаю ему всего самого лучшего. Верю ли я, что он вернется? Остается надежда», - передает «РБ Спорт» слова полузащитника.

Напомним, что Промес был задержан в Дубае в конце февраля. С того момента футболист находится под арестом и не может покинуть ОАЭ. Нападающего могут экстрадировать в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.