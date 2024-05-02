Габулов признался, кого видит преемником Федотова в ЦСКА

Нынешний наставник «Балтики» Сергей Игнашевич вполне мог бы возглавить ЦСКА и привести клуб к новым победам. Об этом заявил бывший вратарь «армейцев» и сборной России Владимир Габулов.

«Я бы подумал над кандидатурой Игнашевича. Ему можно дать время, чтобы он выстроил чемпионскую и амбициозную команду на долгие годы, которая сможет составить конкуренцию «Зениту». У него для этого есть все возможности. По знаниям, амбициям и опыту именно такая личность нужна ЦСКА», - приводит слова Габулова «Матч ТВ».

В последних пяти матчах под руководством Владимира Федотова «армейцы» одержали лишь одну победу - как раз над «Балтикой» в рамках Кубка России. При этом в чемпионате страны калининградцы взяли убедительный реванш.

Что касается РПЛ, то за четыре тура до финиша ЦСКА идёт на восьмой строчке, хотя ещё недавно претендовал на борьбу за медали.