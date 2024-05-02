Орещук: «Динамо» ещё поборется в РПЛ»

«Динамо» еще поборется. Кто знает, может быть, этот вылет из Кубка пойдет «бело-голубым» на пользу. Теперь команда не станет распыляться на два фронта. Но мы поймем это только в конце чемпионата», - передает слова Орещука «Спорт-Экспресс».