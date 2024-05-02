Орещук: «Динамо» ещё поборется в РПЛ»

Экс-спортдир московского «Динамо» Роман Орещук высказал мнение о перспективах «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Динамо» еще поборется. Кто знает, может быть, этот вылет из Кубка пойдет «бело-голубым» на пользу. Теперь команда не станет распыляться на два фронта. Но мы поймем это только в конце чемпионата», - передает слова Орещука «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в полуфинале Пути регионов Кубка России «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Спартака» со счетом 0:2. В Премьер-лиге команда Марцела Лички занимает третье место, отставая от лидера на три балла.
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