Литвинов сравнил Абаскаля и Слишковича: «Было всё так же»

Те хорошие результаты, которые демонстрирует московский «Спартак» в последних матчах, являются заслугой как Владимира Слишковича, так и бывшего наставника команды Гильермо Абаскаля, считает полузащитник «красно-белых» Руслан Литвинов.

«Думаю, что эти победы и проход дальше в Кубке - это плоды упорной работы и Абаскаля, и Слишковича. Сейчас перед каждой игрой два дня на подготовку - это короткий промежуток времени, чтобы провести две теории и разобрать основные моменты. Было всё так же», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Под руководством боснийского специалиста «Спартак» в пяти матчах не проиграл ни разу. Команда сохраняет шансы на завоевание Кубка России, а также теоретически может побороться за медали РПЛ.

Ранее стало известно о том, что Станислав Черчесов и Валерий Карпин точно не возглавят «Спартак», зато в шорт-лист кандидатов входит Владимир Ивич.