Амарал: «Невозможно заменить Промеса в «Спартаке»

Спортивный директор столичного «Спартака» Томаш Амарал высказался о потере нападающего Квинси Промеса. Нидерландский форвард с конца февраля находится под арестом в ОАЭ.
«Невозможно его заменить. Но рынок изучается нашими скаутами, они смотрят. При каких условиях с Квинси расторгнут контракт? Ничего не могу сказать, это дело юристов», - передает слова специалиста «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 32-летний нападающий сыграл 17 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
По итогам 26 туров чемпионата страны «Спартак» занимает четвертое место в таблице.
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