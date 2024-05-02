Орещук: «Слишковича надо оставлять, если он даст результат»

Футбольный функционер Роман Орещук высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.
«Если человеку дали шанс, и он им воспользуется - дойдет до финала, выиграет Кубок, - то зачем что-то менять? Если Слишкович даст результат, на мой взгляд, его надо оставлять», - передает слова Орещука «Спорт-Экспресс».
Напомним, что накануне «Спапртак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. В полуфинале «красно-белые» на выезде одолели «Динамо» со счетом 2:0.
В Премьер-лиге «красно-белые» набрали 42 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Бан пользователя