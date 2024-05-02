Бальбуэна: «Динамо» может спасти сезон игрой в РПЛ»

Футболист столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна после вылета из Кубка России рассказал о цели команды на остаток нынешнего сезона.

«Конечно, можно спасти сезон игрой в чемпионате. Мы отстаем на три очка от «Краснодара» и «Зенита». Осталось четыре матча. Мы будем биться до последнего», - передает слова защитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне динамовцы вылетели из Кубка России, проиграв на своем поле столичному «Спартаку» со счетом 0:2.

В турнирной таблице Премьер-лиги подопечные Марцела Лички занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.