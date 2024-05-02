Аленичев назвал тройку призёров РПЛ по итогам сезона

Экс-капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев не верит, что «красно-белые» смогут вмешаться в борьбу за медали РПЛ в текущем сезоне. Такое мнение он выразил в интервью «Чемпионату».

«Считаю, что какая таблица верхней части РПЛ на данный момент есть, такой она и останется. Хотелось бы, чтобы в эту гонку вмешался «Спартак», но набрать 12 очков в четырёх играх будет крайне сложно», - цитирует ветерана портал.

До конца чемпионата России осталось четыре тура. Лидирует с 50 очками «Зенит». Столько же набрал и «Краснодар», однако южане уступают действующему чемпиону страны по дополнительным показателям. Замыкает тройку «Динамо», в активе которого 47 очков.

«Спартак» идёт четвёртым, отставая от «бело-голубых» на пять очков.