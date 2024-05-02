Мишин отреагировал на решение «Зенита» по Семаку

Заслуженный тренер России по фигурному катанию и болельщик петербургского «Зенита» Алексей Мишин высказался о решении руководства «сине-бело-голубых» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Эта новость меня порадовала. Потому что не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что стороны пролонгируют сотрудничество до середины 2030 года.

Семак занимает пост главного тренера «сине-бело-голубых» с 2018 года. Под руководством этого наставника «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России.