Игнатов ответил на вопрос, кто должен возглавить «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов не видит разницы между работой с иностранным специалистом и российским. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, кто должен стать следующим наставником команды.

«Это не ко мне вопрос. Мне без разницы. Сейчас меня всё устраивает», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Добавим, что с 14 апреля исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» является босниец Владимир Слишкович, ранее входивший в тренерский штаб Гильермо Абаскаля.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что ни Станислав Черчесов, ни Валерий Карпин не рассматриваются руководством клуба на этот пост. В то же время португалец подтвердил, что команду может возглавить Владимир Ивич.