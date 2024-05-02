В России может появиться налог на легионеров

Клубы могут обязать платить за каждую минуту, проведенную на поле легионером, сообщил генеральный директор РФС Максим Митрофанов. При этом средства будут поступать в специальный фонд, из которого их выплатят командам, лучше других занимающимся подготовкой собственных кадров.

Таким образом, речь идёт о так называемом налоге на легионеров. Впрочем, Митрофанов не исключил и иного механизма влияния на стимулирование работы клубов с собственными воспитанниками и российскими игроками.

«Так называемый налог на легионеров будет введён в любом случае в том или ином виде. Либо нужно предлагать иной механизм стимулирования развития молодых игроков», - приводит его слова «РБ Спорт».

В то же время, Митрофанов отметил, что в Минспорта РФ просят РФС уйти от позиции разделения количества легионеров в заявке и на поле.